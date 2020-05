Coronavirus in Umbria, il bollettino regionale del 20 maggio: nessun nuovo caso su 1398 tamponi

Coronavirus in Umbria, buone notizie dal bollettino regionale del 20 maggio. Nessun nuovo caso positivo a fronte di 1398 tamponi effettuati. Non ci sono nuovi decessi causati dal Covid-19 e aumentano i guariti. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi ricoveri negli ospedali dell'Umbria.

Coronavirus in Umbria, il bollettino regionale del 20 maggio

"Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di mercoledì 20 maggio - scrive la Regione Umbria - : complessivamente 1.427 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 79(-2)". I guariti "sono 1274 (+2); risultano 15 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 74 (invariato)".

Dei pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 27 (invariato); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva". Le persone in isolamento domiciliare "sono 512 (+9), sempre alla stessa data risultano 20.897 (+256) persone uscite dall’isolamento".

E ancora: "Nel complesso, entro le ore 8 del 20 maggio, sono stati effettuati 59.202 tamponi (+1398)".