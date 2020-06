Coronavirus, un 78enne di Arrone l'ultima vittima. L'ospedale di Terni: "Già negativo a due tamponi"

Un decesso in più nel bollettino odierno sull'emergenza coronavirus in Umbria, con 79 vittime conteggiate dagli ultimi dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 12.40 di oggi (mercoledì 24 giugno). La persona deceduta era di Arrone, un 78enne morto questa mattina all'ospedale di Terni anche se l'azienda ospedaliera ternana ha spiegato in un comunicato che il paziente era già risultato negativo a due tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La mattina del 24 giugno - si legge nella nota - un uomo di 78 anni di Arrone è deceduto all'ospedale di Terni, dove era stato ricoverato la prima volta lo scorso 23 aprile con positività al Covid-19. Una volta dimesso dal reparto di rianimazione, il paziente era stato trasferito al Covid hospital di Pantalla e l'11 giugno, già negativo a due tamponi, era rientrato all'ospedale di Terni per essere sottoposto a ulteriori trattamenti di tipo chirurgico.

Il caso è stato classificato dalla Regione come decesso Covid".