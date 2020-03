Coronavirus, prima vittima a Umbertide. Il cordoglio del sindaco: "Il minuto di silenzio di oggi sarà ancora più doloroso"

Il conteggio dei decessi in Umbria si allunga ancora. Umbertide registra la morte di un suo concittadino. Il decesso, riferisce il sindaco Luca Carizia esprimento il cordoglio personale e di tutta l'amministrazione, si è verificato nella notte.

“Con profondo dolore comunichiamo che questa mattina siamo stati informati del primo decesso per coronavirus nel nostro comune – commetna il sindaco - Si tratta di una persona di 91 anni ricoverata in una struttura sanitaria che purtroppo non ce l'ha fatta. L'Amministrazione Comunale tutta si stringe intorno ai familiari del nostro concittadino ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze. Il minuto di silenzio che si svolgerà oggi alle 12 in memoria delle vittime di questa terribile pandemia, sarà ancora più doloroso per la nostra comunità e invito tutti voi a rispettarlo, all'interno delle vostre case, per onorare collettivamente la memoria del nostro concittadino”.