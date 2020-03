Coronavirus, a Umbertide stabile il numero dei contagi: "A mezzogiorno ricordiamo le vittime"

Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 comunicato oggi nel Comune di Umbertide: sono 25 le persone sotto sorveglianza sanitaria. Il sindaco Carizia aderisce all’iniziativa dell’Anci e invita gli umbertidesi a rispettare un minuto di silenzio domani, 31 marzo, a mezzogiorno.

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha appena comunicato che non ci sono nuovi casi positivi nel nostro Comune – commenta il sindaco Luca Carizia - È stato reso noto il numero delle persone sotto sorveglianza sanitaria nel nostro territorio comunale e attualmente sono 25. I nostri concittadini positivi al virus restano diciotto: tre sono ricoverati in strutture sanitarie; tredici sono in isolamento domiciliare; due sono in isolamento domiciliare in un altro Comune. A loro e ai loro cari va l'abbraccio di tutta la nostra comunità”.

“Domani, alle 12 – continua il sindaco - come tanti miei colleghi sindaci di tutta Italia che aderiranno all'iniziativa dell'Associazione nazionale comuni italiani, mi recherò davanti al nostro Municipio per commemorare le vittime del Covid-19 e per omaggiare il lavoro enorme ed eroico che stanno svolgendo durante questa emergenza tutti gli operatori sanitari. Sarà anche un modo per stare vicino alle famiglie di chi in questi giorni sta soffrendo e per dare a tutti noi la forza di guardare a un futuro che ci vedrà ancora più forti e uniti. Saranno sessanta secondi di intima riflessione e per questo vi chiedo di condividerli nelle vostre abitazioni, tutti insieme”.

