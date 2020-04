Coronavirus, mille mascherine per i detenuti a Capanne dalla Brigata ultrà Perugia

Mascherine per i detenuti del carcere di Capanne. E' il dono dei gruppo di tifosi appartenenti alla Brigata ultrà Perugia.

Il gruppo del tifo organizzato della "Curva Nord ha donato 1.000 mascherine ad utilizzo esclusivo dei detenuti del casa circondariale di Capanne - si legge in una nota - Il gruppo, che già in passato si era distinto per iniziative di solidarietà e beneficenza, ha voluto dimostrare la propria vicinanza a chi in questo momento non è sotto la luce dei riflettori per ciò che riguarda la prevenzione e la sicurezza".