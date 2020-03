Coronavirus, a Torgiano 18 contagiati: "Non è ancora il momento di abbassare la guardia"

Coronavirus, il punto della situazione a Torgiano: "Le autorità sanitarie competenti - scrive il Comune su Facebook - hanno comunicato la presenza di 8 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 nel comune di Torgiano".

E ancora: "Dei 18 soggetti finora risultati positivi al tampone, vi è un solo paziente per cui si è reso necessario il ricovero ospedaliero, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Gli operatori sanitari continuano ad effettuare tamponi per i casi che lo richiedono ed il numero dei contagiati varia ancora di giorno in giorno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine l'appello ai cittadini: "Si ribadisce con forza - scrive il Comune - , a tutti i cittadini, l'importanza del rispetto delle misure restrittive della circolazione e di distanziamento sociale, anche nell' ambito dei legami di parentela, per quanto possibile. Non è ancora il momento di abbassare la guardia, si confida nella correttezza e nel buon senso di ciascuno, poichè, ora più che mai, necessari e doverosi".