Coronavirus, il bollettino del Comune di Torgiano: dieci contagiati

Il conto sale a 10 contagiati dal coronavirus: "Le autorità sanitarie competenti mi hanno comunicato la presenza di 4 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 nel comune di Torgiano". A darne notizia è il sindaco Eridano Liberti, con un post su Facebook: "Augurando una pronta guarigione alle persone interessate, risultate positive al tampone - scrive il sindaco - , sento il dovere di fare un accorato appello: restate a casa. Il rispetto delle norme comportamentali indicate per contenere la diffusione del contagio è di assoluta, vitale importanza".

Il bollettino medico della Regione Umbria

Salgono a 19 i decessi per coronavirus in Umbria: due in più rispetto a ieri. Sono 12 i pazienti morti residenti nella provincia di Perugia e 7 in quella di Terni. Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 24 marzo, risultano 648 le persone in Umbria risultate positive al virus Covid-19, mentre i guariti sono 5 tutti residenti nella provincia di Perugia, 4 erano in ospedale a Perugia e 1 a Terni.

Dei 648 pazienti positivi, 21 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 472 e 155 in quella di Terni: sono ricoverati in 148, 113 sono residenti nella provincia di Perugia e 26 in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 64, 39 in quello di Terni, 20 a Città di Castello, 24 a Pantalla, 1 a Spoleto.

Dei 148 ricoverati, 43 sono in terapia intensiva, 21 nell’ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, 6 a Città di Castello, 1 a Pantalla. Le persone in osservazione sono 2831: di questi, 2076 sono nella provincia di Perugia e 755 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 2052 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1556 nella provincia di Perugia e 496 in quella di Terni Nel complesso entro le ore 8 del 24 marzo, sono stati eseguiti 4103 tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.