Coronavirus, Todi: dalla Protezione Civile 5mila mascherine per i clienti dei negozi

Mentre diversi comuni hanno già imposto con ordinanze specifiche l'uso obbligatorio di mascherine e guanti quando si esce di casa, anche Todi continua ad adoperarsi nella lotta al coronavirus. Sui suoi canali ufficiali il Comune ha annunciato che domani (martedì 7 aprile) la Protezione Civile locale consegnerà 5000 mascherine protettive in carta a tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale al fine di distribuirle ai clienti che accedono agli esercizi.

IL BOLLETTINO - Sul profilo Facebook del Comune ha poi parlato il sindaco Antonino Ruggiano per fare il punto della situazione: "La buonissima, straordinaria notizia è che da oggi a Todi non c'è più alcun caso di isolamento domiciliare contumaciale: ora sono tutti in isolamento volontario, perché stanno tutti bene a parte il paziente ricoverato a Pantalla. In sorveglianza ci sono 31 persone mentre nell'ospedale Pantalla ci sono 43 ricoverati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.