L'Umbria e la gestione dell'emergenza Coronavirus: tutti negativi i medici sottoposti al tampone "pit stop"

Centodieci tamponi per altrettanti medici di base e tutti negativi. Un’altra buona notizia per l’Umbria, regione che si dimostra sempre più tra le migliori in Italia nell’emergenza sanitaria da Covid19.

Le buone notizie vengono da Terni dove sono risultati tutti negativi i tamponi rinofaringei effettuati ai 109 medici di base e 1 rappresentante Omceo che hanno aderito alla campagna di monitoraggio promossa dall’Ordine provinciale di Terni dei medici chirurghi e odontoiatri su base volontaria e in collaborazione con l’Azienda Usl Umbria 2.

Il tampone “pit-stop”, come è stato denominato il test senza scendere dall’auto, prevedeva l’esecuzione nel parcheggio a Cardeto per la valutazione molecolare del SARS CoV-2.

L’iniziativa ha visto impegnati l’Ordine dei medici, il distretto sanitario diretto dal dottor Stefano Federici con i tre centri di salute di Terni della Usl Umbria 2, il comando di Polizia municipale del Comune di Terni e la Protezione civile con il supporto del Laboratorio di microbiologia dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni e dell’Istituto zooprofilattico di Perugia che hanno processato i tamponi.

Massimo De Fino, commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2, ha sottolineato “l’efficacia della modalità innovativa del ‘drive through’ adottata in questa occasione, che ha permesso l’ottimizzazione dei tempi e garantito la massima sicurezza agli operatori sanitari e ai professionisti sottoposti a controllo”.

Un ringraziamento particolare il manager sanitario lo ha rivolto anche agli operatori impegnati nelle operazioni di screening che con “grande impegno e professionalità hanno gestito al meglio questa approfondita indagine di prevenzione e sorveglianza sanitaria”.