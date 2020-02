Coronavirus, saltano i primi processi: impossibile trasferire i detenuti

Stop alle traduzioni dei detenuti, salta il processo ad Arezzo. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha emanato le prime disposizioni per prevenire il contagio del corona-virus Covid-19 inviando una lettera a tutti gli istituti penitenziari italiani con la quale si sospendono le traduzioni di detenuti “con effetto immediato e fino a nuova disposizione” verso e dagli “istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze”.

Con l’entrata in vigore della misura che prevede lo stop alle traduzioni dei detenuti fino a nuovo ordine è saltato un procedimento per spaccio di droga che doveva celebrarsi presso il tribunale di Arezzo, in quanto tre detenuti si trovano ristretti nel carcere di Capanne di Perugia e il viaggio in furgone cellulare non è stato possibile.

Il processo è stato rinviato.