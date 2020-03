Coronavirus, un altro sindaco umbro contagiato: Moreno Landrini ricoverato a Terni

I sospetti sono stati confermati dagli accertamenti medici. Il sindaco di Spello, Moreno Landrini, è risultato positivo al Covid-19. Dall'ospedale di Foligno, dove era stato ricoverato giovedì 26 marzo con sintomi influenzali, è stato trasferito al Santa Maria di Terni.

"Vi comunico che sono stati attivati i protocolli sanitari previsti dal Dipartimento di prevenzione della Asl Umbria 2 - Distretto di Foligno da applicare alle persone che sono venute in contatto con il sindaco nell’ultimo periodo, così come è stata effettuata la sanificazione degli ambienti del palazzo comunale - rende noto il vice sindaco Guglielmo Sorci - La Giunta, i consiglieri comunali e l’Amministrazione comunale tutta formulano il migliore augurio di pronta guarigione al nostro Sindaco, che non mancherà certo di far valere la sua tenacia anche in questo delicato momento".

Moreno Landrini è il secondo sindaco umbro a rimanere contagiato da coronavirus. Prima di lui, il primo cittadino di Valtopina, Lodovico Baldini.