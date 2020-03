Coronavirus, situazione difficile all'Ospedale di Orvieto dopo l'infermiere positivo: reparti chiusi, stop ambulatori

Situazione molto difficile, molto difficile all'Ospedale di Orvieto dopo che un infermiere è riultato positivo al coronavirus. Medici e altro personale in isolamento, Le attività ambulatoriali sono momentaneamente sospese tranne le attività di day hospital oncologico e di dialisi. E Pronto Soccorso aperto solo per la valutazione dei casi. Quelli ritenuti urgenti saranno trasferiti in altra sede.

Le autorità sanitarie competenti hanno adottato i provvedimenti per i prossimi 5-7 giorni: la comunicazione arriva dal direttore sanitario dell’Usl Umbria 2, Camillo Giammartino, che ha invitayo tutti i cittadini, come ribadito da numerose ordinanze, a non recarsi spontaneamente al Pronto soccorso, ma di contattare in caso di necessità il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e la CA per avere le indicazioni sul percorso più appropriato. Relativamente alla situazione dell’ospedale il direttore sanitario rende noto che gli accessi sono bloccati per evitare la diffusione del contagio che gli operatori medici e gli infermieri a rischio sono stati posti in isolamento domiciliare fiduciario e verranno sottoposti a test.

I reparti ospedalieri interessati (ortopedia e chirurgia) sono stati chiusi, l’assistenza dei pazienti ricoverati sarà garantita e saranno dimessi progressivamente appena le condizioni cliniche lo consentiranno e reinviati al proprio domicilio in isolamento fiduciario e saranno monitorati quotidianamente.