Si allontana nonostante gli obblighi di dimora e firma: segnalato 25enne al Tribunale di Spoleto

Si era allontanato dal proprio comune di residenza nonostante gli obblighi di dimora e firma di cui era gravato, ma è stato 'beccato' dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno.

L'uomo, un 25enne di nazonalità albanese, è stato così segnalato al Tribunale di Spoleto dal personale della Polfer e per lui è scattata anche la sanzione prevista per la violazione delle vigenti misure anti-contagio emanate dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.