Coronavirus, sesto caso di contagio a Torgiano: "Restate a casa, è di vitale importanza"

"Le autorità sanitarie competenti, stamani, mi hanno comunicato la presenza di un nuovo caso di contagio da coronavirus Covid-19 nel comune di Torgiano", scrive il sindaco Eridano Liberti su Facebook.

"Garantendo massima disponibilità ed augurando una pronta guarigione alla persona interessata, risultata positiva al tampone, rinnovo con forza, a tutti i cittadini, l'appello a restare a casa. Il rispetto delle norme comportamentali indicate per contenere la diffusione del contagio è di vitale importanza", prosegue il primo cittadino di Torgiano.



E ancora: "Nell'interesse di tutti, i Carabinieri della Stazione di Torgiano e della Polizia Municipale stanno compiendo controlli al fine di verificare che le disposizioni restrittive della circolazione vengano rispettate . Colgo l' occasione per manifestare la mia gratitudine anche ai volontari della Protezione Civile che, in questi giorni di straordinaria emergenza, si sono adoperati fattivamente nel controllo del territorio".