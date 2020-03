Coronavirus, secondo caso a Orvieto: "Contagiato fuori regione, era già in isolamento"

Secondo caso di contagio a Orvieto. Lo rende noto il Comune dalla sua pagina Facebook. "Il sindaco, attraverso apposita ordinanza, ha attivato l’isolamento contumaciale" per il cittadino, residente in città che "si trovava già in isolamento fiduciario dai primi giorni di marzo presso il proprio domicilio". La fonte di trasmissione - precisa ancora il Comune - "è esterna al territorio regionale. La situazione è monitorata dal servizio sanitario che ha attivato tutte le procedure previste".

L’amministrazione comunale invita ad "osservare scrupolosamente le norme di comportamento e le misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto #Iorestoacasa".