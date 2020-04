Coronavirus, il sindaco di Marsciano, Mele: "c'è chi sfrutta l'emergenza per entrare in casa degli anziani. Non aprite"

Gli sciacalli non conoscono la vergogna. Il sindaco di Marsciano lancia l’allarme in merito alle tante segnalazioni sulla “presenza di persone che chiedono di entrare nelle case, in special modo dove sono presenti anziani soli, con la scusa di consegnare pacchi di aiuti alimentari o anche con altre richieste legate sempre all’emergenza Coronavirus” e invita a “prestare la massima attenzione. E comunque, anche solo in presenza di dubbi, invitiamo tutte le persone a contattare tempestivamente le forze di Polizia locale (0758747255) e le forze dell’ordine (112)”.

Il sindaco Francesca Mele ricorda che “per quanto riguarda le attività a domicilio messe in campo dal Comune di Marsciano per l’emergenza in corso” la distribuzione degli aiuti alimentari da parte del Comune “avviene su richiesta ai servizi sociali fatta dai soggetti che ne hanno bisogno ed è effettuata dalla Protezione civile” e che anche “il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio viene attivato, ovviamente, solo su richiesta e sono sempre i volontari di Protezione civile ad effettuarlo”.

Il primo cittadino ricorda anche che “in questi giorni è in corso anche una distribuzione di mascherine, inviate dalla Protezione civile nazionale. Della loro consegna, rivolta in particolare alla parte più a rischio della popolazione, se ne stanno occupando, su tutto il territorio comunale, i consiglieri comunali di Marsciano in collaborazione con i volontari della Protezione civile; non ci sono controlli che il Comune o i servizi sanitari effettuano presso le abitazioni per l’emergenza Coronavirus”.