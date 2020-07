Coronavirus, l'Umbria: indice Rt in lieve aumento. La 'classifica' delle regioni

Lieve aumento del valore dell'indice Rt in Umbria, che non è più pari a zero come nelle due settimane precedente ma resta molto basso (0.08). Sebbene perda due posizioni nella speciale 'classifica' per regioni, arrivano dunque comunque buone notizie per il 'cuore verde d'Italia' dal nuovo report settimanale di monitoraggio Covid-19, con i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità relativi al periodo 22-28 giugno aggiornati alle ore 11 del 30 giugno.

"Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità" si legge sul sito del dicastero retto da Roberto Speranza, amche se "in tutta la Penisola sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio corrente, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio in alcune Regionie e Province Autonome. Tale riscontro in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening e indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti. Tuttavia evidenzia come ancora l’epidemia in Italia di COVID-19 non sia conclusa". Con la ripresa degli spostamenti tra regioni, l'inizio della stagione turistica e la riapertura dei confini nazionali per chi viene da un Paese dell'Unione Europea e alcuni altri Paesi, sotto osservazione resta sempre l'indice di contagio Rt (parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva).

Indice Rt in Italia*: Emilia Romagna 1.28 (1.01); Lazio 1.24 (1.04); Veneto: 1.12 (0.81); Toscana: 0.99 (0.96); Lombardia: 0.89 (1.01); Campania: 0.82 (0.21); Piemonte: 0.81 (0.69); Marche: 0.81 (0.86); Liguria: 0.78 (0.76); Calabria: 0.69 (0.43); Puglia: 0.67 (0.36); PA Bolzano: 0.58 (0.4); Abruzzo 0.52 (0.42); Friuli Venezia Giulia: 0.51 (0.69); PA Trento: 0.26 (0.13); Sardegna: 0.26 (0.27); Molise: 0.16 (0.09); Sicilia: 0.14 (0.83); Umbria: 0.08 (0); Basilicata: 0.05 (0.26). Valle d'Aosta: 0 (0.18);

(*tra parentesi il dato della settimana precedente)

"Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni/PPAA - si legge ancora nel report - in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, stime superiori ad 1 in Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Persiste l’assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Seppur in diminuzione, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante".

SCHEDE:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

Valle D'Aosta

Veneto