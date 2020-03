Coronavirus, quinta vittima in Umbria. L'annuncio del sindaco: "Il decesso in attesa dell'esito del tampone, poi positivo"

Aumenta ancora il numero dei decessi in Umbria. Oggi, 19 marzo, salgono a 5 le morti per coronavirus. La quinta vittima è un anziano di Montecchio, deceduto, come ha spiegato il sindaco Federico Gori in un videomessaggio, in attesa di consocere l'esito del tampone che aveva fatto.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dal sindaco stesso, era tornato a Montecchio dopo essere stato nelle Marche per motivi sanitari. Dopo alcuni giorni di febbre e tosse, si è sottoposto al tampone, il cui risultato è arrivato dopo la morte dell'anziano e si è confermato positivo.

Si tratta del primo caso a Montecchio, "un caso d'importazione" per il quale è stata avviata l'indagine epidemiologica per individuare i contatti e le frequentazione per individuare le persone che devono essere attenzionate, "ma abbiamo potuto verificare che sono già ben consapevoli che devono attuare tutte le precauzioni per la loro e altrui salute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho parlato con i parenti per dimostrare la mia vicinanza e la disponibilità ad essere d'aiuto in qualsiasi modo. Montecchio non è un'isola felice, lo abbiamo scoperto. Sono sicuro che ne usciremo, la situazione è complicata, ve lo chiedo con il cuore: aiutiamoci. Chi può resti a casa"