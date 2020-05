Coronavirus: quasi 2mila persone controllate, multati in 13. Chiuso un negozio irregolare

Cala ancora il numero di persone sanzionate perché trovate in circolazione senza un motivo valido: solo 13 violazioni su 1.989 persone fermate nel corso delle ispezioni previste nell'ambito delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Le 13 persone sono state sanzionate con multe che vanno da 400 a 3.000 euro. Non sono state predisposte denunce per falsa attestazione, mentre 4 persone sono state denunciate per altri reati. Nessun denunciato per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultato positivo al virus)

Tre titolari di attività o esercizi sono stati sanzionati per aver aperto il proprio negozio ed è stata disposta la chiusura provvisoria di un'attività per violazione delle norme.

Nella stessa giornata di ieri, 6 maggio, sono stati anche controllati 708 esercizi commerciali.