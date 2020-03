Coronavirus, un caso di contagio anche a Sigillo: "Contratto in ospedale"

Primo caso di Coronavirus nel territorio del Comune di Sigillo. A renderlo noto è il sindaco Giampiero Fugnanesi, che con una nota comunica l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC), "oltre ad invitare la cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A seguito del primo caso di Covid-19 riscontrato in un residente del nostro Comune, ma contratto nella struttura ospedaliera dove era già ricoverato, da questa mattina è aperto il Centro operativo Comunale. Oltre al personale comunale possiamo contare sul contributo del Gruppo protezione civile Monte Cucco onlus, parte attiva nel Coc. Si entra in una fase nuova dell’emergenza – continua il primo cittadino - è ancora più necessaria la collaborazione di tutti. Principio fondamentale è quello di restare a casa, evitando tutti i movimenti non strettamente necessari. Siamo in contatto con le Forze dell'Ordine per assicurare un controllo sempre più incisivo sul rispetto dei provvedimenti dell’Autorità".