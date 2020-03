Coronavirus, controlli e tre denunce a Umbertide. Il sindaco insiste: "Restate a casa"

Tre persone, una delle quali minorenne, sono state denunciate dalla Polizia Locale di Umbertide per violazione delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del virus Covid-19. Trasgressioni che li porteranno ora a rispondere del reato di inottemperanza all’ordine impartito dall’Autorità Pubblica per motivi di sicurezza pubblica e igiene di cui all’art. 650 del codice penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Casi stigmatizzati dal sindaco Luca Carizia: “A fronte di tanti cittadini che con sacrificio rispettano l’obbligo di non uscire di casa se non per necessità - dice il primo cittadino di Umbertide - si registrano ancora numerosi casi di persone che non comprendono l’obbligatorietà di limitare al massimo gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o urgenze. In questo momento è fondamentale restare a casa, senza usare motivazioni inutili con le quali uscire e mettere in pericolo la salute dei cittadini o aggravare la pesantissima situazione del sistema sanitario che in questo momento è concentrato sul coronavirus e non deve essere congestionato da persone che violano il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o le ordinanze sindacali dei giorni scorsi. Maggiore sarà il rispetto delle regole e prima saremo in grado di tornare alle nostre normali abitudini”.