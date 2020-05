Coronavirus, per la prima volta i controlli della forze dell'ordine scendono sotto quota mille

I controlli della forze dell'ordine per il rispetto delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza Coronavirus scendono per la prima volta sotto i mille. Nella giornata del 19 maggio sono state 906 le persone controllate.

Le forze dell'ordine hanno elevato 9 sanzioni ai trasgressori (multa da 400 a 3mila euro) e non è stata denunciata alcuna persona per falsa attestazione, così come per altri reati. Tutti ligi alle misure nel caso di essere sottoposti alla quarantena perché risultato positivo al virus.

Anche tra i negozianti, ormai buona parte dei quali può riaprire rispettando le norme di sicurezza, c'è consapevolezza visto che nessun titolare di attività o esercizi è stato sanzionato e non è stata disposta nessuna chiusura come sanzione amministrativa accessoria.

Nella stessa giornata sono stati anche controllati 907 esercizi commerciali.