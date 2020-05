Assembramenti e risse, cambia l'ordinanza: attività aperte fino a mezzanotte

Attività commerciali aperte fino a mezzanotte, volontari con mascherine e guanti per chi ne fosse sprovvisto, un info point in centro e segnaletica sui comportamenti da tenere.

Il sindaco Andrea Romizi rivede l’ordinanza anti assembramenti e concede al centro storico un’altra opportunità. I locali dell’acropoli, quindi, potranno rimanere aperti fino a mezzanotte e non più fino alle 21 come era stato deciso dopo la rissa e gli assembramenti in piazza Danti.

Secondo l’ordinanza del sindaco ci sarà spazio per un punto informativo della Protezione civile e volontari in servizio che forniranno informazioni e mascherine (se il Comune riuscirà a reperirle) agli avventori sprovvisti. Previsti anche dei pannelli che ricorderanno alle persone di mantenere il distanziamento sociale, evitare abbracci e scambi di bicchieri o sigarette.