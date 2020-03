Coronavirus, ordinanza del sindaco di San Giustino: mascherine e guanti obbligatori nei supermercati e nei negozi

Coronavirus. Nuova ordinanza, la numero 5 del 23 marzo 2020, del sindaco di San Giustino Paolo Fratini. Come spiega una nota del Comune, "fino al 3 aprile, in via precauzionale è fatto obbligo di utilizzo, all’interno di tutti esercizi commerciali del Comune, di guanti monouso e mascherine". E ancora: "In caso di indisponibilità, è fatto comunque obbligo di coprirsi naso e bocca. Gli obblighi incombono sia sugli esercenti che sui clienti".

Gli esercenti "sono tenuti, dove possibile, a rendere disponibili tali dispositivi all’ingresso dei punti vendita e vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto nell’ordinanza".

Le prescrizioni, spiega il Comune, "si applicano fino al 03 aprile 2020 e comunque fatte salve ulteriori e nuove disposizioni. Il provvedimento è già in vigore".