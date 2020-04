Coronavirus, la buona notizia: "Dichiarato guarito il primo contagiato di Norcia"

Coronavirus, una buona notizia per Norcia: “I dati di laboratorio, comunica il dottor Salvatori, confermano che nel Comune di Norcia abbiamo il primo caso di guarito da coronavirus". Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, è il sindaco Nicola Alemanno: "Anche le informazioni che ho a disposizione rispetto alla situazione generale sono confortanti. In tutta la zona della Valnerina diminuisce il numero delle persone in isolamento, delle richieste di tamponi da parte dei medici curanti e migliorano le condizioni dei pochi pazienti che hanno ancora bisogno di cure".

E ancora: "E' questa una notizia che continua ad alimentare in noi la speranza che non è mai venuta meno", spiega il sindaco Alemanno. “Siamo tutti perfettamente consapevoli che, se nel resto del Paese lo sforzo per sostenere la ripresa dovrà essere importante, per i nostri territori dovrà essere ciclopico. Fin dal primo momento – prosegue il primo cittadino - abbiamo iniziato a rappresentare tale situazione ad ogni livello politico ed istituzionale e le notizie di questi giorni, seguite alla Cabina Nazionale di Coordinamento Sisma, sembrerebbero andare proprio in questa direzione. Noi possiamo solo continuare a sostenere, tutti insieme, ciascuno nel proprio ruolo, tale indifferibile necessità, sperando che la consapevolezza maturata su scala nazionale, della necessità di usare norme straordinarie in situazioni di emergenza, divenga finalmente una solida realtà. Mi raccomando – conclude Alemanno – continuiamo a dimostrare, come abbiamo fatto finora, il nostro senso civico rimanendo a casa; continuiamo ora a tenere vuote le nostre strade per rivederle piene di gente prima possibile e ripartire, al più presto, con maggior determinazione”.