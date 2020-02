Coronavirus: negativo il secondo test sulla turista di Assisi ricoverata a Perugia

Sospiro di sollievo. Due test negativi. Non è coronavirus. Come scrive il sindaco di Assisi Stefania Proietti su Facebook "è risultato negativo anche il secondo test sulla turista del Nord Italia presente in una struttura ricettiva ad Assisi. Nelle prossime ore la donna lascerà l’Umbria insieme al marito per tornare nella sua abitazione".

E ancora: "Già sabato sera i primi accertamenti avevano dato esito negativo ma in base al protocollo sanitario era indispensabile effettuare il secondo esame questa mattina e come detto poco fa il risultato ha confermato il primo test".

L'allarme per sospetto coronavirus era scattato sabato. La donna era stata trasferita dal 118 - secondo i protocolli sanitari - all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e ricoverata in isolamento. Il primo test, eseguito nel pomeriggio di sabato, aveva dato esito negativo. Oggi, lunedì 24 febbraio, è stato eseguito un secondo test che, fortunatamente, ha restituito un secondo risultato negativo.

Intanto a Terni in ottanta, tra ragazzi e genitori, sono in isolamento fiduciario dopo la trasferta del fine settimana a Bergamo.