Coronavirus, indagato e arrestato a Perugia per infiltrazioni mafiose muore in ospedale a Milano

Antonio Ribecco era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Infection su presunte infiltrazioni mafiose in Umbria in collegamento con la Calabria.

Un mese era stato ricoverato da Voghera a Milano per Coronavirus. Da detenuto in attesa di giudizio è morto l’altra sera a 59 anni.

Gli arresti erano stati eseguiti a dicembre del 2019 e in Umbria avevano portato al sequestro di quote e patrimonio di tre società tra Marsciano, Torgiano e Corciano ad opera della polizia di Stato, sotto la direzione delle procure distrettuali antimafia di Catanzaro e Reggio Calabria, dirette da Nicola Gratteri e Giovanni Bombardieri.

I familiari del detenuto, assistiti dagli avvocati Giuseppe Alfì e Gaetano Figoli del foro di Perugia, adesso vogliono chiarezza affermando di non essere stati avvertiti della patologia del loro familiare e di averlo scoperto solo dopo il ricovero in quanto il detenuto aveva saltato i colloqui telefonici. Secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria la positività al Covid19 sarebbe stata la conseguenza dell’ultimo colloquio con il figlio in carcere. Secondo i familiari, però i tempi non ridicono e non ci sono altri casi di positività in famiglia.

Ci si troverebbe di fronte, quindi, ad un grave episodio di inadempienza sanitaria, oltre che di giustizia in quanto non sono state previste misure alternative alla detenzione in carcere per le persone in attesa di giudizio.

Tutto quello che i familiari denunciano sarebbe nella relazione di servizio.

Per i difensori del detenuto le guardie carcerarie avrebbero fornito al cliente della semplice tachipirina e dopo 4 giorni in queste condizioni sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La morte del secondo detenuto nelle carceri italiane aumenta ancora di più l’attenzione da parte nostra sulla situazione dei contagi da Covid-19 all’interno degli istituti. Sono molti gli istituti in Italia che sono oramai in enorme difficoltà per il propagarsi del virus tra i detenuti e i poliziotti. Bologna, Verona, Voghera e Pisa sono solo alcuni delle carceri in cui i contagi si contano a decine da una parte e dall’altra. Solo a Verona ci sono 50 contagiati tra poliziotti e detenuti. Siamo molto preoccupati vista l’incapacità dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia di gestire le criticità che ogni giorno si presentano”, afferma Aldo di Giacomo del sindacato S.PP..