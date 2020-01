Nuovo coronavirus, coppia umbra sulla nave a Civitavecchia: dall'incubo al sospiro di sollievo

Dovevano salpare ieri a Civitavecchia i 1143 passeggeri a bordo della nave da crociera “Costa Smeralda”. Tuttavia a causa del duplice caso sospetto del nuovo coronavirus, poi rientrato, sono rimasti all’interno per ulteriori 24 ore. Stamattina presto è stato dato il via libera con decine di bus ad attenderli per il trasferimento.

Naturalmente i momenti di forte preoccupazione non sono mancati, soprattutto quando si è diffusa la notizia. Un lungo applauso ha invece dissipato la tensione nel momento in cui è stato smentito il sospetto caso. “Dovevamo sbarcare a Civitavecchia dopo una crociera di sette giorni - ha raccontato all’Ansa ieri sera l’uomo di Terni che faceva parte della spedizione - e invece siamo ancora qui, senza sapere quando potremo scendere e senza valigie". La coppia di coniugi, come gli altri passeggeri, è potuta scendere dalla nave e tirare un lungo sospiro di sollievo.

I test negativi dei due cinesi

Le analisi effettuate presso il centro di riferimento Spallanzani di Roma avevano dato esito negativo nella serata di ieri. Focus su una coppia di turisti cinesi - marito e moglie - di Hong Kong. Solo la donna aveva presentato “lievi sintomi influenzali” mentre il compagno era stato isolato per precauzione. Per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere o confermare il contagio, sono stati inviati i prelievi all'ospedale capitolino. La coppia era arrivata da Hong Kong all'aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi proseguire verso Savona, dove è salita sulla nave per la crociera.