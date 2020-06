Perugia, funziona il piano 'anti-movida'. Ma resta alta la guardia per il 2 giugno

Sembra funzionare il piano 'anti-movida' messo in campo dalla Prefettura di Perugia, con il centro storico sotto stretta osservazione dopo gli assembramenti e la rissa (qui il video) di una decina di giorni fa. Fatti che avevano portato il sindaco Andrea Romizi a firmare un'ordinanza restrittiva, con l'obbligo della mascherina dalle ore 17 e la chiusura anticipata alle ore 21 per i bar nel fine settimana, poi 'spostata' alle ore 24 con una seconda ordinanza.

Norme in vigore nel fine settimana appena trascorso durante il quale però, sull'acropoli, è filato tutto liscio e nessun locale è incappato in sanzioni. Un dato che al momento premia la scelta fatta dalle istituzioni per 'dare ossigeno' ad esercizi commerciali già duramente colpiti dal lungo 'lockdown' dell'emergenza coronavirus. "Non si è verificata alcuna criticità - conferma Nicoletta Caponi, Comandante della Polizia Locale -. Venerdì, complice la pioggia c'è stata poca gente in centro a differenza di sabato, quando comunque tutti si sono comportati nel rispetto delle norme".

Oltre al pattugliamento congiunto di Municipale, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza è stata utile anche l'opera di informazione svolta da una quarantina di volontari della Protezione Civile. Uno 'schieramento' che, con l'ordinanza in vigore fino al 7 giugno nel week end ma anche nei festivi e prefestivi, scenderà in campo anche questa sera (1 giugno) e domani per la Festa della Repubblica.