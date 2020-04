Coronavirus, muore 52enne perugino. Il cordoglio del sindaco Romizi

Coronavirus, Perugia di nuovo in lutto: "Nella giornata di oggi - scrive il Comune in una nota ufficiale - registriamo una nuova vittima del Covid 19 anche nella nostra città. Un giovane uomo ricoverato dallo scorso 10 aprile ha perso la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia".

“Nonostante i dati confermino un trend in discesa sia nei pazienti ricoverati, 142, dei quali 29 in terapia intensiva e 176 pazienti usciti dall’isolamento, un nuovo decesso ci fa riflettere su quanto ancora sia importante l’impegno dei nostri operatori sanitari presso le strutture ospedaliere - spiega il sindaco Andrea Romizi - . Alla famiglia di questo nostro concittadino cosi come a tutte le otto famiglie che hanno perso un proprio caro in questa particolare emergenza, l’Amministrazione comunale rivolge un pensiero di sincera vicinanza e di profondo cordoglio".