Coronavirus, 82enne di Città di Castello muore all'ospedale di Pantalla

Non ce l'ha fatta. Un uomo di 82 anni di Città di Castello è morto all'ospedale di Pantalla. Era ricoverato per coronavirus dal 19 marzo. A comunicare il decesso del paziente è l'Usl Umbria 1, con una nota ufficiale: "Tra i decessi per Covid-19 comunicati dalla Regione nel bollettino del 30 marzo è inserito anche quello di un uomo di 82 anni di Città di Castello, deceduto nella notte all’ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla. Il paziente era ricoverato dal 19 marzo".

Al 30 marzo, come spiega il bolletino della Regione Umbria, i decessi per coronavirus nella regione sono 33: 20 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione.