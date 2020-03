Coronavirus, presidi sanitari fai da te provvisori negli uffici giudiziari di Perugia

Al Tribunale di Perugia spuntano i presidi sanitari fai da te in cancelleria. La pellicola da cucina come misura anti Coronavirus per evitare il contatto allo sportello della cancelleria tra utenti e personale. In mancanza di mascherine ci si attrezza come si può.

La fotografia dello stato di una cancelleria del Tribunale di Perugia è finita sulla pagina Facebook Avvochic & choc che annota puntualmente le stranezze che accadono nei tribunali d'Italia. La foto ritrae la pellicola tirata ada altezza viso allo sportello della cancelleria con la dicitura: "Altro che mascherine! In alcuni uffici giudiziari della Corte d'appello di Perugia".

Tutto questo in attesa della protezione secondo le più recenti norme di sicurezza che è statao acquistato e arriverà nei prossimi giorni per essere montato.

Tra astensioni degli avvocati, cancellerie ad orario ridotto, udienze senza testimoni, anche la giustizia italiana si sta, lentamente, adeguando alle norme per contrastare il Covid19.