Coronavirus, ad Umbertide la Giunta consegna mascherine ad anziani e malati

I volontari della Protezione civile comunale di Umbertide hanno iniziato oggi (lunedì 11 maggio) la consegna a domicilio delle mascherine chirurgiche che la Regione Umbria, attraverso il Centro operativo regionale, ha fatto pervenire al Comune di Umbertide.

I dispositivi, così come indicato dalla Regione, saranno destinati alle fasce di popolazione considerate sensibili: cittadini con più di 65 anni di età e non autosufficienti, soggetti in povertà assoluta, persone con disabilità non autosufficienti. Ad ogni soggetto rientrante nelle fasce di popolazione più fragili sarà fornito un quantitativo di otto mascherine.

“La consegna di dispositivi di protezione individuale alle persone più fragili della nostra comunità - afferma il sindaco Luca Carizia - è un atto semplice e allo stesso tempo concreto per venire incontro a chi sta vivendo l’emergenza sanitaria con ancor maggiori criticità rispetto a tutti noi”.