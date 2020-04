Coronavirus, nessun nuovo contagio dal 29 marzo a Marsciano. Il sindaco: "Ma non molliamo"

Buone notizie da Marsciano dove, dal 29 marzo, "non abbiamo nuovi casi positivi". Cinque le persone attualmente positive al coronavirus, mentre sono 98 le clinicamente guarite e due quelle completamente guarite. E' il bilancio di Marsciano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Questi dati – spiega il sindaco Francesca Mele – ci inducono ad un cauto ottimismo e speriamo non si verifichino altri casi. Ma non possiamo escluderlo e resta quindi fondamentale il massimo impegno di tutti nel rispettare i comportamenti che ormai ben conosciamo. Dobbiamo, innanzitutto, restare a casa. Nei prossimi giorni di festa saranno messe in campo misure straordinarie anche per garantire il controllo del territorio e sanzionare i comportamenti che mettono a rischio la salute di tutti”.