Coronavirus, a Marsciano tasse comunali e cartelle sospese: ecco la nuova data di scadenza

Il Comune di Marsciano, con una delibera di giunta, ha formalizzato la sospensione dei pagamenti relativi ai tributi comunali, prorogandone la scadenza, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 30 giugno 2020. In questo modo vengono recepite le disposizioni messe in campo dal Governo con il Decreto Legge del 17 marzo 2020 volte a dare un sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese per contrastare i disagi causati dall’emergenza epidemiologica da covid-19. Il provvedimento del Comune riguarda la tassa sull’occupazione di suolo pubblico (scadenza originaria al 30 aprile), l’imposta sulla pubblicità (scadenza originaria al 31 marzo), i solleciti relativi alla tassa sui rifiuti 2019 (scadenza originaria tra marzo e maggio).

La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento relative a tributi comunali emesse dall’Agenzia delle entrate con scadenza originaria tra l’8 marzo e il 31 maggio, che quindi potranno essere pagate entro il 30 giugno. Sospese, infine, le rateizzazioni in scadenza alla fine di marzo, aprile e maggio 2020 del pagamento degli avvisi di accertamento e degli altri atti tributari concesse dal Comune. La durata della rateizzazione sarà allungata di un periodo corrispondente al numero delle rate sospese.