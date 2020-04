Coronavirus, la situazione a Marsciano. Il sindaco: "Aiuti alimentari invece che buoni pasto, ecco perché"

Sette persone positive al covid-19, di età compresa tra i 32 e i 76 anni. Sette anche i concittadini guariti. Due dei positivi ricoverati in ospedale. Il sindaco di Marsciano, Francesca Mele, fa il punto sulla situazione coronavirus nel territorio comunale.

E ricorda che "stiamo lavorando per limitare anche le difficoltà economiche. Oltre al servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci, ci siamo organizzati per utilizzare le risorse economiche inviate dallo Stato per sostenere le famiglie in difficoltà. Abbiamo scelto di attivare gli aiuti alimentari anziché i buoni pasto. Questo per una serie di ragioni: la celerità di intervento (siamo stati operativi in 24 ore); un impiego più razionale delle risorse; la possibilità di attingere anche agli aiuti che arrivano dalla colletta alimentare attivata sul territorio; la certezza di sfruttare le risorse per la consegna di beni di prima necessità; la possibilità di impiegare nei pacchi anche i prodotti freschi della nostra filiera agroalimentare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chiedere di beneficiare degli aiuti alimentari - conclude il sindaco - si può contattare il numero 0758747274 tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Siamo noi che veniamo da voi".