Coronavirus, a Marsciano 9 positivi: tre sono ricoverati, uno è grave

Nove cittadini marscianesi risultati positivi al covid-19, di cui uno residente a Marsciano ma "vive e lavora da tempo fuori comune e il suo contagio non è dovuto a interazioni avute all’interno del nostro territorio". E' l'aggiornamento del 24 marzo dell'amministrazione comunale che sottolinea come tre persone sono "ricoverate in ospedale ed una di loro è in gravi condizioni. Gli altri malati si trovano nelle loro abitazioni e già da prima erano in autoisolamento".

"In questo momento sono 34 le persone che si trovano in quarantena volontaria mentre sono 31 quelle che ne sono uscite nei giorni scorsi". L’amministrazione torna a raccomandare ai cittadini "la massima responsabilità nel rispettare le prescrizioni del Governo. Solo così è possibile rallentare il contagio e quindi salvare vite umane. Chi non rispetta le regole commette un reato contro la comunità e ne dovrà rispondere davanti la Legge. I controlli sono stringenti e sono già molte, anche a Marsciano, le persone denunciate".