Coronavirus, la mappa del contagio in Umbria al 13 aprile: tutti i casi comune per comune

Coronavirus in Umbria, dai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 13 aprile, "1320 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 956 in provincia di Perugia (invariato rispetto a ieri) e 317 in quella di Terni (+ 1 rispetto a ieri), 47 sono di fuori regione, mentre gli attualmente positivi sono 941 (-74), 651 (-74) nella provincia di Perugia e 247 (invariato) in quella di Terni".

I guariti in Umbria "sono 327 (+ 75 rispetto a ieri), di cui 274 provincia di Perugia (+ 74 rispetto a ieri) e 53 in quella di Terni (+1). Risultano 316 clinicamente guariti (-12), di cui 251 residenti nella provincia di Perugia(-12) e 65 (invariato) in quella di Terni".

I deceduti "sono 52, 31 residenti nella provincia di Perugia e 17 in quella di Terni, 4 di fuori regione".

Dei 1320 pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 165 (-3): di questi, 112 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 44 (invariato) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 40 (invariato), 49(invariato) in quello di Terni, 30 (-1) a Città di Castello, 36(-2) a Pantalla, 3 (invariato) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno. Dei 165 ricoverati, 38 (-1) sono in terapia intensiva, 14 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 5 (-1) a Città di Castello, 3 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno".

Le persone in isolamento domiciliare "sono 2586 (-208): di questi, 2114 (-173) sono nella provincia di Perugia e 472 (-35) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 8686 (+242) persone uscite dall’isolamento, di cui 6924 (+169) nella provincia di Perugia e 1762 (+73) in quella di Terni". Nel complesso entro le ore 8 del 12 aprile, sono stati eseguiti 18726 tamponi (+68).

Coronavirus, la mappa del contagio in Umbria: i casi comune per comune

Secondo i dati della Protezione Civile e della Regione Umbria, pubblicati sulla dashboard del coronavirus, al 13 aprile sono sei i casi registrati ad Acquasparta, tre ad Allerona, uno ad Alviano, quattro ad Amelia, sei ad Arrone, 31 ad Assisi, otto a Baschi, 25 a Bastia Umbra, due a Bettona, due a Bevagna, uno a Calvi dell'Umbria, uno a Campello sul Clitunno, nove a Cascia, 20 a Castel Giorgio, cinque a Castel Ritaldi, 11 a Castel Viscardo, 23 a Castiglione del Lago, quattro a Citerna, 21 a Città della Pieve, 114 a Città di Castello, cinque a Collazzone, 34 a Corciano, cinque a Costacciaro, 15 a Deruta, uno a Ferentillo, 38 a Foligno, cinque a Fratta Todina, cinque a Giano dell'Umbria, 32 a Giove, 19 a Gualdo Cattaneo, sette a Gualdo Tadino, 71 a Gubbio, tre a Lugnano in Teverina, 18 a Magione, 14 a Marsciano, tre a Massa Martana, quattro a Montecastrilli, due a Montecchio, tre a Montefranco, sei a Narni, sei a Nocera Umbra, cinque a Norcia, 51 a Orvieto, nove a Panicale, cinque a Passignano sul Trasimeno, 322 a Perugia, uno a Piegaro, cinque a Pietralunga, 30 a Porano, quattro a Preci, 16 a San Gemini, 16 a San Giustino, uno a San Venanzo, due a Scheggia e Pascelupo, due a Sigillo, sei a Spello, 27 a Spoleto, sei a Stroncone, 103 a Terni, cinque a Todi, 22 a Torgiano, sei a Trevi, 26 a Umbertide, otto a Valfabbrica, uno a Valtopina.