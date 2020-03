Coronavirus, la mappa dei casi di contagio in Umbria: i casi per comune di residenza

I dati aggiornati alla mezzanotte del 19 marzo parlano di 395 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti al momento restano 4. Dei 395 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 280 e 97 in quella di Terni: sono ricoverati in 99 (7 di questi sono di fuori regione), di cui 73 nell’ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 90 ricoverati, 24 sono in terapia intensiva, 13 al Santa Maria della Misericordia di Perugia, 11 al Santa Maria di Terni.

Ecco la suddivisione dei casi positivi in Umbria elaborata da Regione e Protezione Civile secondo i comuni di residenza. Quattro casi Acquasparta, uno Amelia, uno Arrone, tre Assisi, tre Baschi, sette Bastia Umbra con un guarito, due Bettona, uno Bevagna, quattro Cascia, due Castel Viscardo, dieci Castiglione del Lago, uno Citerna, dieci Città della Pieve, trentasette Città di Castello, due Collazzone, dieci Corciano, due Deruta, sette Foligno con un guarito, quattro Fratta Todina, quattro Gualdo Cattaneo, uno Gualdo Tadino, undici Gubbio, cinque Magione, quattro Marsciano, due Montecastrilli, uno Montecchio, quattro Narni, due Norcia, diciassette Orvieto, uno Passignano sul Trasimeno, centoquindici Perugia con due guariti, uno Pietralunga, quattro Porano, quattro San Gemini, cinque San Giustino, uno San Venanzo, uno Scheggia e Pascelupo, sei Spoleto, tre Stroncone, quarantottoTerni, quattro Todi, due Torgiano, due Trevi, quattro Umbertide, quattro Valfabbrica. Diciotto, infine, i residenti fuori regione risultati positivi al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery