Coronavirus, la mappa del contagio in Umbria al 14 aprile: 27 i comuni senza positivi

Coronavirus in Umbria, il punto della situazione. Secondo i dati della Regione e della Protezione Civile aggiornati alle ore 8 di oggi (martedì 14 aprile) "1321 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 938 (- 3). I guariti sono 330 (+ 3 rispetto a ieri); risultano 316 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 53 (+ 1)". Dei 1321 pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 164 (- 1); di questi 37 (-1) sono in terapia intensiva", mentre "le persone in isolamento domiciliare sono 2409 (- 177)". e "risultano 8941 (+ 255) persone uscite dall'isolamento". Nel complesso, entro le ore 8 di oggi, "sono stati eseguiti 18941 tamponi (+ 215)".

LA MAPPA - Questa la mappa del contagio coune per comune, sempre alle ore 8 di oggi: 6 casi ad Acquasparta, 3 ad Allerona, uno ad Alviano, 4 ad Amelia, 6 ad Arrone, 31 ad Assisi, 8 a Baschi, 25 a Bastia Umbra, 2 a Bettona, 2 a Bevagna, uno a Calvi, uno a Campello sul Clitunno, 9 a Cascia, 20 a Castel Giorgio, 5 a Castel Ritaldi, 11 a Castel Viscardo, 23 a Castiglione del Lago, 4 a Citerna, 21 a Città della Pieve, 114 a Città di Castello, 5 a Collazzone, 34 a Corciano, 5 a Costacciaro, 15 a Deruta, uno a Ferentillo, 38 a Foligno, 5 a Fratta Todina, 5 a Giano dell'Umbria, 32 a Giove, 19 a Gualdo Cattaneo, 7 a Gualdo Tadino, 71 a Gubbio, 3 a Lugnano in Teverina, 18 a Magione, 14 a Marsciano, 3 a Massa Martana, 4 a Montecastrilli, 2 a Montecchio, 3 a Montefranco, 6 a Narni, 6 a Nocera Umbra, 5 a Norcia, 51 a Orvieto, 9 a Panicale, 5 a Passignano sul Trasimeno, 322 a Perugia, uno a Piegaro, 5 a Pietralunga, 30 a Porano, 4 a Preci, 16 a San Gemini, 16 a San Giustino, uno a San Venanzo, 2 a Scheggia e Pascelupo, 2 a Sigillo, 6 a Spello, 27 a Spoleto, 6 a Stroncone, 103 a Terni, 5 a Todi, 22 a Torgiano, 6 a Trevi, 27 a Umbertide (+1 rispetto a ieri), 8 a Valfabbrica e uno a Valtopina.

I 27 COMUNI 'IMMUNI' - Dalla mappa restano fuori 27 comuni su 92, poco più del 29%. Questi quelli in cui non è stato finora riscontrato ufficialmente alcun caso di contagio da coronavirus: Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Fossato di Vico, Guardea, Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone di Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.