Coronavirus, la mappa del contagio in Umbria al 3 aprile: tutti i dati per comune

Coronavirus in Umbria, il punto della situazione: "Dai dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 3 aprile - spiega il bollettino della Regione - , 1175 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 30. Risultano invece 190 clinicamente guariti. I deceduti sono 39".

E ancora: "Sono ricoverati in 214, di cui 48 sono in terapia intensiva. Al momento le persone in isolamento sono 4236 in totale e 5101 usciti dall’isolamento. Nel complesso entro le ore 8 del 2 aprile, sono stati eseguiti 10610 tamponi".

Coronavirus, la mappa del contagio in Umbria: i dati per comune

Secondo i dati pubblicati da Protezione Civile e Regione Umbria sulla dashboard che monitora il contagio in Umbria al 3 aprile ci sono sei persone positive ad Acquasparta, due ad Allerona, una ad Alviano, quattro ad Amelia, sei ad Arrone, 25 ad Assisi, otto a Baschi, 24 a Bastia Umbra, due a Bettona, due a Bevagna, una a Campello sul Clitunno, nove a Cascia, 12 a Castel Giorgio, quattro a Castel Ritaldi, 11 a Castel Viscardo, 21 a Castiglione del Lago, quattro a Citerna, 19 a Città della Pieve, 93 a Città di Castello, cinque a Collazzone, 32 a Corciano, quattro a Costacciaro, 14 a Deruta, 32 a Foligno, cinque a Fratta Todina, cinque a Giano dell'Umbria, 14 a Giove, 17 a Gualdo Cattaneo, sette a Gualdo Tadino, 66 a Gubbio, 18 a Magione, 14 a Marsciano, due a Massa Martana, quattro a Montecastrilli, due a Montecchio, tre a Montefranco, sei a Narni, sei a Nocera Umbra, cinque a Norcia, 48 a Orvieto, otto a Panicale, cinque a Passignano, 315 a Perugia, una a Piegaro, tre a Pietralunga, 11 a Porano, quattro a Preci, 15 a San Gemini, 16 a San Giustino, una a San Venanzo, due a Scheggia e Pascelupo, due a Sigillo, cinque a Spello, 27 a Spoleto, sei a Stroncone, 97 a Terni, cinque a Todi, 22 a Torgiano, cinque a Trevi, 19 a Umbertide, otto a Valfabbrica, una a Valtopina.