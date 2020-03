Coronavirus, secondo caso a Magione: "E' ricoverato in ospedale"

"Nuovo caso positivo. Diventano due ad oggi le persone contagiate a Magione: anche l'ultimo però è "d'importazione"", scrive il sindaco Giacomo Chiodini su Facebook nel 'bollettino' del Comune sui contagi da coronavirus. E ancora: "Se le condizioni del primo, in quarantena, migliorano e non sono emerse criticità nei contatti diretti, il secondo è invece ricoverato all'ospedale. Sono personalmente in contatto telefonico con la famiglia della nuova persona ammalata. Il nucleo – residente in una zona marginale del nostro territorio limitrofa a Perugia – è stato posto in quarantena. Il contagio è d'importazione in quanto è avvenuto fuori dal nostro comune: questo fa sperare che le potenziali trasmissioni del virus siano in numero minimo".

In Umbria, scrive il sindaco, "siamo ormai giunti a 164 positivi al coronavirus. Ci stiamo avvicinando al punto di contagiosità più seria e diffusa. E' quindi il momento di maggior pericolo. Stare in casa è l'unica protezione vera che abbiamo".

Poi una "raccomandazione in particolare ai ragazzi, perché ci sono parecchie segnalazioni di raggruppamenti: siamo tutti stati giovani e comprendiamo la vostra esigenza di socialità. Vi si chiede solo di rimandare di qualche tempo le vostre uscite. Ci sono tante alternative per poter comunicare (videochiamate, social media, etc): non mettete in pericolo voi stessi, gli altri e le vostre famiglie. Una denuncia penale rimane agli atti tutta la vita". E infatti: "La nostra Polizia locale oggi ha denunciato altre quattro persone perché erano in giro con l'auto senza ragioni di urgenza o necessità: si tratta anche di residenti nel nostro Comune".

Conclusione con una buona notizia: "Due imprenditori locali hanno fornito a proprie spese mascherine omologate ai nostri agenti di polizia locale. Li ringraziamo molto: i nostri vigili infatti, facendo i controlli e posti di blocco, sono particolarmente esposti".