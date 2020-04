Coronavirus, Magione raggiunge quota zero ma "aumentano gli isolati"

"Non c'è più nessun positivo nel territorio comunale. Anche l'ultimo paziente ricoverato in ospedale è stato riconosciuto come guarito". E' il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, a renderlo noto. "Numeri eccezionali di cui essere felici, ma che non devono far perdere la concentrazione che l'emergenza richiede a tutti noi. Sono infatti in crescita di qualche unità le persone in isolamento e uno dei casi di guarigione è in queste ore oggetto di accertamenti precauzionali in ospedale a Perugia.

Il quadro sanitario a Magione vede zero positivi (- 1), 13 guariti; 6 clinicamente guariti; 16 in isolamento e sotto osservazione (+ 3); 222 isolamento concluso (+ 1).

