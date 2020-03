Coronavirus, a Magione un nuovo contagiato: otto positivi nel comune

Coronavirus, un nuovo caso positivo. Otto i contagi a Magione. "Sintomi lievi - scrive il sindaco Giacomo Chiodini su Facebook - , già in quarantena da giorni nella propria abitazione e trasmissione del virus avvenuta fuori dai confini comunali, è un episodio d'importazione: la nuova persona malata segnalata oggi da USL Umbria 1, che porta a otto il totale dei positivi a livello comunale, sembrerebbe aver avuto contatti ridottissimi. Un elemento che ci rassicura in termini di potenziale rete di contagio".

E ancora: "Il numero di persone coinvolte a Magione dal virus sale a otto - spiega Chiodini - , di cui sei in quarantena in casa e due ricoverate in ospedale. Alcuni appaiono prossimi alla guarigione. Questa, come prevede il protocollo, sarà dimostrata solo con un doppio tampone negativo a 24/48 ore di distanza l'uno dall'altro. A tutti i malati con cui in qualità di sindaco sono, direttamente o indirettamente, in contatto quotidiano, un augurio di serena convalescenza e pronta guarigione. Forza, tutta la nostra comunità è con voi".