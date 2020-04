Coronavirus, l'annuncio del sindaco di Magione: "Tante guarigioni, c'è da essere veramente felici"

Coronavirus, buone notizie da Magione. Ad annunciarle è il sindaco, Giacomo Chiodini, con un post su Facebook: "Rimangono appena tre i positivi a Magione: tante guarigioni nelle ultime ore. C'è da essere veramente felici stasera".

E ancora: "I numeri nelle ultime ore hanno virato nella direzione più positiva che si potesse immaginare. Rimangono solo tre le persone positive a Magione e tutti sono in buone condizioni di salute. Intanto raddoppiano i "clinicamente positivi" e aumentano di una unità i "guariti"".

Ecco il bollettino: "Il quadro sanitario a Magione - spiega il sindaco - è di 3 positivi (- 7); di cui 2 ricoverati in ospedale e 1 isolato a casa propria, 6 guariti (+ 1); 10 clinicamente guariti (+ 6); 41 in isolamento e sotto osservazione (+ 25); 116 isolamento concluso (+ 12)". Di nuovo il sindaco: "L'aumento importante degli isolamenti deve certamente preoccupare. Va però sottolineato come la cifra risenta di alcuni controlli in corso in diversi luoghi di vita comunitaria del nostro Comune. Queste residenze – giustamente – devono essere particolarmente tutelate dal rischio contagio e le persone che vengono via via sottoposte a screening preventivo tramite tampone sono momentaneamente inserite nell'elenco degli "isolati"".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.