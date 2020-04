Coronavirus, la Cgil Umbria in lutto: "Ciao Luigi, non ti dimenticheremo"

"Oggi è una giornata di lutto per tutta la Cgil. È morto, dopo aver contratto il coronavirus, Luigi Santioli, nostro compagno, delegato e rappresentante della Flai Cgil all'Afor, l'Agenzia forestale dell'Umbria". Ad annunciarlo è la Cgil Umbria, con un post su Facebook: "Un sindacalista e una persona per bene, sempre pronto a impegnarsi al massimo per i suoi colleghi, con entusiasmo lealtà e serietà".

E ancora: "Luigi - scrive il sindacato - era già fortemente debilitato per un maledetto male incurabile e Il virus gli è stato fatale. Ci stringiamo in un grande abbraccio ai familiari, agli amici, ai compagni di lavoro. Ciao Luigi, non ti dimenticheremo".

