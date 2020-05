Coronavirus: bottiglie e sporcizia, una domenica sera come tante sulle scalette del duomo di Perugia

Una brutta immagine che non fa bene alla città, indipendentemente dal divieto di assembramento imposto dall'emergenza sanitaria.

La foto, scattata e pubblicata sui social, raffigura le scalette del duomo di San Lorenzo, piene di bottiglie di birra e di sporcizia, come dopo una normalissima serata in città. Solo che il divieto di assembramento era ancora valido a ieri sera e anche sulle uscite non si è tornati alla piena normalità.

Molti utenti si dicono nauseati dal duplice comportamento scorretto, di chi è uscito liberamente come se nulla fosse accaduto in questi due mesi e per come è stato lasciato uno dei luoghi simbolo della città.

Altri invocano i controlli delle forze dell'ordine, altri ancora punizioni terribili.