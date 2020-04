Coronavirus, le farmacie private a disposizione dei sindaci per distribuire le mascherine "obbligatorie"

Le farmacie private dell'Umbria si mettono al servizio di quei comuni umbri dove è scattata l'ordinanza per l'obbligo di utilizzo di mascherine per poter frequentare gli uffici pubblici, commerciali, postali, istituti di credito e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’ingresso generalizzato di persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nelle ultime settimane - commenta il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -, spesso mettendo a repentaglio la propria salute, i farmacisti si sono messi ulteriormente a disposizione dei cittadini per non far mancare, oltre all'approvvigionamento dei medicinali, anche quell'innata sensibilità che da sempre li distingue nel dispensare consigli e preziosi supporti psicologici in una situazione delicata come quella che stiamo vivendo. Anche in virtù di questo, avendo notato che diversi sindaci della nostra regione stanno dando disposizioni precise per la distribuzione delle mascherine anche attraverso le farmacie, ci teniamo a ribadire di essere pienamente disponibili a collaborare con le forme e le modalità che gli amministratori riterranno più opportune”.