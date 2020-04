Ladri in azione, spaccata in tabaccheria a Selci Lama, i proprietari: "Combattiamo il virus e i ladri"

Ladri in azione anche nel periodo del coprifuoco imposto dall’epidemia Covid19. Il bersaglio la Tabaccheria Europa di Selci Lama.

Sono i proprietari a scrivere per denunciare quanto accaduto: “Questa mattina attorno alle 5 ho ricevuto la chiamata dei carabinieri che mi comunicavano l'avvenuto furto presso la nostra tabaccheria. Lo sconcerto è stato indescrivibile – si legge nella lettera-denuncia - Il 19 gennaio di quest’anno abbiamo già subito un furto con un ingente danno economico. Questa volta grazie all'intervento di un vicino che affacciatosi dal balcone dopo aver sentito il forte rumore provocato da un auto che sfondava la porta di ingresso e il seguente suono dell'allarme, si è messo a gridare costringendo i ladri alla fuga”.

I ladri non sono, però, scappati via a mani vuote. Sono riusciti a portar via, infatti, una slot machine.

Poi l’appello dei proprietari: “Restare aperti per garantire un servizio primario in questo momento di grossa difficoltà, sia economica sia di salute, non ci esula dal dover costatare che i delinquenti non ‘stanno a casa’ anzi minacciano con il loro delinquere di dare il colpo di grazia ad una situazione economica già compromessa per la nostra attività - dicono i proprietari Nicola e Riccardo Allegria - Invito tutti i colleghi a non abbassare la guardia sulla sicurezza necessaria a proteggerci da questi malviventi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Senza dimenticare l’importanza delle “nostre forze dell'ordine: i Carabinieri di San Giustino guidati dal maresciallo Vincenzo Viscito che sono intervenuti subito e che solo per pochi minuti non sono riusciti a cogliere in flagrante i malviventi e la Polizia di Stato che è intervenuta con una pattuglia per constatare il furto e cercare in maniera congiunta di prendere i malviventi”. Alle forze dell’ordine va il ringraziamento dei due fratelli vittime del furto, che concludono il messaggio: “Dobbiamo andare avanti! Combattere nemici invisibili come il Covid19 e visibili” come i ladri “che oggi più che mai ci fanno tentennare sul futuro sempre più incerto per la nostra attività”.