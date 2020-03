Coronavirus, la famiglia Guarducci lancia la campagna "i nostri alberghi non si fermano": "Non ci pieghiamo alla psicosi"

C'e voglia di reagire. C'è la necessità di reagire per non cadere nell'ennesimo abisso di una crisi. Dopo quella economica mai superata a Perugia e provincia e quella per il terremoto 2016, ora quella per l'emergenza sismica che sembra essere, dai primi dati, profondissima. Ed ecco dunque che molti cittadini, artigiani e imprenditori stanno lanciando delle proposte e degli appelli per cercare di allontanare la psicosi e gli effetti collaterali del virus. Tra questi anche Valeria Guarducci titolare di Hotel Giò Wine e Jazz Area ed Etruscan Chocohotel che sulla scia dell’hashtag lanciato nei giorni scorsi, #MilanoNonSiFerma, anche per gli alberghi a tema Jazz, Vino e Cioccolato di Perugia si è pensato ad un hashtag che possa sensibilizzare l’opinione pubblica.

“Non vogliamo piegarci agli allarmismi e alla psicosi” afferma Valeria Guarducci “ed è per questo che, insieme ai miei collaboratori abbiamo deciso di lanciare questi hashtag #HotelGioNonSiFerma e #ChocohotelNonSiFerma, invitando i nostri colleghi del settore ricettivo e della ristorazione a fare altrettanto. Abbiamo superato la crisi del terremoto del 2016, che tra l’altro qui a Perugia non ha fatto cadere neanche una tegola, e non sarà certo il Coronavirus a metterci in ginocchio, né tantomeno la speculazione mediatica. Lanciamo altresì un appello al nostro sindaco, Andrea Romizi: quel video #MilanoNonSiFerma è emozionale e racconta la voglia di reagire della popolazione tutta, perché non realizzare un video con #PerugiaNonSiFerma, alla stregua di tante altre città italiane?"

"Siamo consapevoli - ha concluso - che non saranno né un hashtag né il video ad esso collegato a debellare questo virus, ma servirà almeno a debellare la paura, a ridare speranza alle persone, a far vedere al mondo intero che noi tutti operatori del Turismo non ci fermiamo ma anzi, ripartiamo ancora più combattivi aprendo le nostre porte ai viaggiatori, dunque vi aspettiamo a Perugia, perché Perugia non si ferma!”